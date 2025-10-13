Ciné-conférence Les Caraïbes Place de la Gare Royan

Ciné-conférence Les Caraïbes Place de la Gare Royan lundi 13 octobre 2025.

Ciné-conférence Les Caraïbes

Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13 14:00:00

fin : 2025-10-13

Date(s) :

2025-10-13

Film de Antoine

.

Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10

English :

Film by Antoine

German :

Film von Antoine

Italiano :

Film di Antoine

Espanol :

Película de Antoine

L’événement Ciné-conférence Les Caraïbes Royan a été mis à jour le 2025-09-16 par Mairie de Royan