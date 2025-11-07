Ciné-conférence Matisse , d’un Renoir à l’autre Gallia Théâtre-Cinéma Saintes

Ciné-conférence Matisse , d’un Renoir à l’autre

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Conférence Matisse, d’un Renoir à l’autre donnée Par Stéphane Guégan, historien de l’art., suivie de la projection du film La règle du jeu de Jean Renoir 1939 à 21h

.

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 84 52 22 amis.musees.saintes.17@gmail.com

English :

Lecture Matisse, d’un Renoir à l’autre by art historian Stéphane Guégan, followed by a screening of Jean Renoir’s 1939 film La règle du jeu at 9pm

German :

Vortrag Matisse, d’un Renoir à l’autre gehalten von Stéphane Guégan, Kunsthistoriker, gefolgt von der Vorführung des Films La règle du jeu von Jean Renoir? 1939 um 21 Uhr

Italiano :

Conferenza Matisse, d’un Renoir à l’autre tenuta da Stéphane Guégan, storico dell’arte, seguita dalla proiezione del film La règle du jeu di Jean Renoir ? 1939 alle ore 21.00

Espanol :

Conferencia Matisse, d’un Renoir à l’autre impartida por Stéphane Guégan, historiador del arte, seguida de la proyección de la película La règle du jeu de Jean Renoir ? 1939 a las 21.00 h

L’événement Ciné-conférence Matisse , d’un Renoir à l’autre Saintes a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge