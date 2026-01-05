Ciné-conférence Montmartre et ses artistes Gallia Théâtre-Cinéma Saintes

Ciné-conférence Montmartre et ses artistes

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Adhérents AMS et Gallia

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

2026-01-09

Conférence sur Montmartre et ses artistes par l’historien et graphiste Christophe Arnaud, suivie de la projection du film Un Américain à Paris de Vincente Minnelli -1952

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine amis.musees.saintes.17@gmail.com

English :

Lecture on Montmartre and its artists by historian and graphic designer Christophe Arnaud, followed by a screening of the film Un Américain à Paris by Vincente Minnelli -1952

