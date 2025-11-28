Ciné-conférence : Notre-Dame de Paris, le chantier du siècle Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu

Ciné-conférence : Notre-Dame de Paris, le chantier du siècle Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 19:30 – 21:00

Gratuit : oui Gratuit Gratuit – Sur inscription auprès de la médiathèque au 02 40 26 44 55 ou mediatheque@sagl.fr Adulte, Etudiant, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap

Projection et rencontre autour de l’artisanat d’art Chaque année, le Mois du Doc est le rendez-vous national pour découvrir des films documentaires.A travers la projection du film « Notre-Dame de Paris, le chantier du siècle », la médiathèque Le Jardin de Lecture propose une immersion époustouflante au cœur du plus grand projet de restauration du siècle. Dans la nuit du 15 au 16 avril 2019, le feu a ravagé Notre-Dame de Paris. Passé l’effroi et la phase de consolidation de l’édifice, scientifiques, ingénieurs et artisans d’art ont entamé un travail en vue de la restauration de la cathédrale. Comment reconstruire un monument vieux de 800 ans, alors que personne ne sait comment il a été construit à l’origine ? Au cœur du chantier de Notre-Dame, plus de 200 experts internationaux partagent l’objectif de percer les secrets de sa structure afin de rendre à cette cathédrale unique son âme et sa lumière.La projection d’une durée de 52 minutes sera suivie d’un échange avec les deux artisans d’art de la commune : Robin Gagachian, coutelier et Jonathan Blondeau, ébéniste.Gratuit – Réservation au 02 40 26 44 55Plus d’infos En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique et Images en bibliothèque.

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

