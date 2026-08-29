Ciné-conférence : Nouvelle-Zélande, le joyau des antipodes Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 18:30 –

Gratuit : non Plein : 5 € / Réduit : 2,50 € Tout public

Le documentariste Alain Basset vous propose de partir à la découverte de la Nouvelle-Zélande, de ses terres des antipodes où cohabitent descendants d’immigrants européens et maoris, partageant aujourd’hui une vie loin des tumultes du monde dans des espaces de liberté incroyables.Tarifs : Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 2,50 €Réservations : https://www.saint-aignan-grandlieu.fr

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr https://www.saint-aignan-grandlieu.fr



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