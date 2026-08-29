UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Aignan de Grand Lieu99vues

Ciné-conférence : Nouvelle-Zélande, le joyau des antipodes Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu

jeudi 17 septembre 2026 · Espace Vie Locale · Saint-Aignan de Grand Lieu

Ciné-conférence : Nouvelle-Zélande, le joyau des antipodes Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Espace Vie Locale
Adresse
41 Rue des Frères Rousseau
Ville
44860 Saint-Aignan de Grand Lieu
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Plein : 5 € / Réduit : 2,50 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 18:30 –
Gratuit : non Plein : 5 € / Réduit : 2,50 € Tout public 

Le documentariste Alain Basset vous propose de partir à la découverte de la Nouvelle-Zélande, de ses terres des antipodes où cohabitent descendants d’immigrants européens et maoris, partageant aujourd’hui une vie loin des tumultes du monde dans des espaces de liberté incroyables.Tarifs : Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 2,50 €Réservations : https://www.saint-aignan-grandlieu.fr

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860
02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr https://www.saint-aignan-grandlieu.fr


Afficher la carte du lieu Espace Vie Locale et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Saint-Aignan de Grand Lieu (Loire-Atlantique)