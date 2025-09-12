CINÉ-CONFÉRENCE PÉROU Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

Début : 2026-01-08 14:30:00

Connaissance du monde Pérou, Par-delà les chemins sacrés

Jeudi 8 janvier

14:30



Pérou

Par-delà les chemins sacrés

Sébastien LEFEBVRE



Forte et vibrante, cette aventure nous transporte sur les chemins sacrés du Pérou, des sources de l’Amazone au Bongo de Manique. Arequipa, la ville blanche, Cuzco, l’ancienne capitale de l’empire Inca, une traversée intense jusqu’à la cité perdue, le Machu Picchu, vestige extraordinaire de la grandeur de la civilisation Inca. A travers les eaux bouillonnantes de l’Urubamba, les chemins escarpés des canyons du Colca, à pied, en train, en pirogue, parmi les lamas et les condors, nous découvrons le cœur d’une des terres à l’histoire la plus ancienne et la plus riche au monde.



‍Un film de Sébastien Lefebvre présenté par Laurent Granier.



À propos du réalisateur

Sébastien LEFEBVRE

Tout au long de sa carrière, Sébastien Lefèbvre a allié cinéma et spectacle vivant. Réalisateur de son premier court-métrage à 16 ans, il fonde l’association CINE QUA NON, qui réalise de nombreuses captations de spectacles amateurs. Il participe à de nombreux projets audiovisuels au service du spectacle vivant auprès du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris notamment. Il a aussi travaillé pour Arte Concert, en réalisant la captation de nombreux concerts (Jamiroquai, Justice, Mika, Radiohead…). Au-delà du cinéma, Sébastien Lefèbvre participe à de nombreux voyages, qui amèneront à des expositions photographiques et des projections de films documentaires (Pérou, Birmanie, Sri Lanka…). Sa dernière production, La Tsigane Sur la route avec Tamèrantong, est un alliage de tous ces aspects spectacle vivant, cinéma et voyage.



À propos du conférencier

Laurent GRANIER

Laurent Granier présente ses films dans le cadre de Connaissance du Monde depuis bientôt 15 ans. Il fait partager ses aventures à travers des films documentaires et des ciné-conférences en France, Suisse, Belgique et Canada. Il est aussi l’auteur de livres des ouvrages illustrés, des récits de voyage, des albums jeunesse et des bandes dessinées.



Cinéjade 2 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

