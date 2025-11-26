CINE CONFERENCE ROUTE 66 – LA BOISERIE Mazan

CINE CONFERENCE ROUTE 66 Début : 2025-11-26 à 14:30. Tarif : – euros.

Christian Vérot auteur-conférencier et guide de randonnées pour ces deux parties du monde, partageant ainsi mes plus belles découvertes de voyage. De Chicago à Los Angeles, elle serpente telle une cicatrice sur la peau du désert, entre canyons et plaines infinies.Des artistes la racontent, des films d’archive font revivre ses débuts.Racontée par Kerouac et Steinbeck, elle est la route du Rêve Américain canalisant les forces d’un peuple vers la conquête de l’Ouest.Harley Davidson et Cadillac, villes fantômes, rock et country-music, la Route 66 porte nos rêves, notre nostalgie d’une Amérique idéalisée…

LA BOISERIE 150 CHEMIN DE MODENE – 84380 Mazan 84