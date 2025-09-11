Ciné conférence Sénégal, du nord au sud Morcenx-la-Nouvelle

Ciné conférence Sénégal, du nord au sud Morcenx-la-Nouvelle lundi 19 janvier 2026.

Ciné conférence Sénégal, du nord au sud

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-19

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-19

Sénégal, du nord au sud Un film de Marc Temmerman

« Au fil des kilomètres parcourus du nord au sud, le long des côtes de l’Atlantique, le Sénégal dévoile une beauté insoupçonnée sur des terres historiques. »

Sources Altairconferences

Sénégal, du nord au sud Un film de Marc Temmerman

« Au fil des kilomètres parcourus du nord au sud, le long des côtes de l’Atlantique, le Sénégal dévoile une beauté insoupçonnée sur des terres historiques. De la ville de Saint-Louis tout au nord au Cap-Skirring à l’extrême sud, en passant par l’île de Gorée, le lac Rose, le désert de Lompoul ou encore la région du Siné-Saloum, Marc Temmerman vous emmène jusqu’en Casamance à la découverte de la légendaire hospitalité sénégalaise, dénommée la « Téranga ». »

Sources Altairconferences .

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

English : Ciné conférence Sénégal, du nord au sud

Senegal, from north to south A film by Marc Temmerman

« As you travel from north to south, along the Atlantic coast, Senegal reveals an unsuspected beauty in a historic land. »

Sources Altairconferences

German : Ciné conférence Sénégal, du nord au sud

Senegal, von Nord nach Süd Ein Film von Marc Temmerman

« Auf den Kilometern, die wir von Norden nach Süden entlang der Atlantikküste zurücklegen, enthüllt der Senegal eine ungeahnte Schönheit auf historischem Boden. »

Quellen: Altairconferences

Italiano :

Senegal, da nord a sud Un film di Marc Temmerman

« Viaggiando da nord a sud lungo la costa atlantica, il Senegal rivela una bellezza insospettata in una terra ricca di storia »

Fonti Altairconferenze

Espanol : Ciné conférence Sénégal, du nord au sud

Senegal, de norte a sur Una película de Marc Temmerman

« Viajando de norte a sur a lo largo de la costa atlántica, Senegal revela una belleza insospechada en una tierra de historia »

Fuentes Altairconferences

L’événement Ciné conférence Sénégal, du nord au sud Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Morcenx