Ciné-conférence SUITE Cinéma Le Sénéchal Guéret
Ciné-conférence SUITE Cinéma Le Sénéchal Guéret jeudi 26 mars 2026.
Ciné-conférence SUITE
Cinéma Le Sénéchal 1 rue du Sénéchal Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Ciné-conférence à propos du documentaire sur les violences dans l’athlétisme en présence de la réalisatrice Emma Oudiou, ancienne athlète de haut niveau. .
Cinéma Le Sénéchal 1 rue du Sénéchal Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 26 44 animation.senechal@gmail.com
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English :
L’événement Ciné-conférence SUITE Guéret a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grand Guéret