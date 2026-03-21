Ciné-conférence SUITE Cinéma Le Sénéchal Guéret

Ciné-conférence SUITE

Cinéma Le Sénéchal 1 rue du Sénéchal Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Ciné-conférence à propos du documentaire sur les violences dans l’athlétisme en présence de la réalisatrice Emma Oudiou, ancienne athlète de haut niveau. .

Cinéma Le Sénéchal 1 rue du Sénéchal Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 26 44 animation.senechal@gmail.com

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English :

L’événement Ciné-conférence SUITE Guéret a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grand Guéret