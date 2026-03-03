Ciné conférence sur la chasse aux sorcières (XVe XVIIIe siècles) Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn

Ciné conférence sur la chasse aux sorcières (XVe XVIIIe siècles)

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-30

fin : 2026-03-30

2026-03-30

L’équipe du cinéma vous propose un moment de réflexion sur un sujet original qu’ont connu nos contrées béarnaises et basques La chasse aux sorcières (XVe XVIIIe siècles) ou la répression d’un crime imaginaire .

17h projection unique du film basque espagnol Les sorcières d’Akelarre ..

18h30 conférence en visio animée par Ludovic Viallet, professeur d’histoire médiévale à l’Université Clermont Auvergne et spécialiste de la vie religieuse et de l’histoire des ordres mendiants à la fin du Moyen Âge.

A noter dans les agendas ! .

