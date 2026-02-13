Ciné-conférence | The Mastermind, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Ciné-conférence | The Mastermind Dimanche 1 mars, 16h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-01T16:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-01T16:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:30:00+01:00

The Mastermind

De Kelly Reichardt

2025 | États-Unis | 1h50 | VOSTFR

Avec Josh O’Connor, Alana Haim, John Magaro

Massachussetts, 1970. Père de famille en quête d’un nouveau souffle, Mooney décide de se reconvertir dans le trafic d’oeuvres d’art. Avec deux complices, il s’introduit dans un musée et dérobe des tableaux. Mais la réalité le rattrape : écouler les oeuvres s’avère compliqué. Traqué, Mooney entame alors une cavale sans retour.

Ciné-Conférecne

Le braquage du Louvre vous paraît déjà de l’histoire ancienne ? On vous rassure, un autre braquage arrive prochainement dans vos salles avec à la manoeuvre Kelly Reichardt, cinéaste indépendante américaine habituée des festivals internationaux.

Inspirée autant par le film que par cette récente actualité, Lucie Garçon, rédactrice, conférencière et intervenante en cinéma, propose une conférence sur toutes ces fois où, dans l’histoire du cinéma, les musées se sont fait visiter… (sans billet, bien évidemment).

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr

Lucie Garçon, rédactrice, conférencière et intervenante en cinéma, propose une conférence sur toutes ces fois où, dans l’histoire du cinéma, les musées se sont fait visiter… Cinéma Conférence

DR