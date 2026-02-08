Ciné-conférence | The Mastermind Tourcoing

Ciné-conférence | The Mastermind

Début : 2026-03-01 16:00:00

fin : 2026-03-01 18:30:00

2026-03-01

The Mastermind

De Kelly Reichardt

2025 | États-Unis | 1h50 | VOSTFR

Avec Josh O’Connor, Alana Haim, John Magaro

Massachussetts, 1970. Père de famille en quête d’un nouveau souffle, Mooney décide de se reconvertir dans le trafic d’oeuvres d’art. Avec deux complices, il s’introduit dans un musée et dérobe des tableaux. Mais la réalité le rattrape écouler les oeuvres s’avère compliqué. Traqué, Mooney entame alors une cavale sans retour.

Ciné-Conférecne

Le braquage du Louvre vous paraît déjà de l’histoire ancienne ? On vous rassure, un autre braquage arrive prochainement dans vos salles avec à la manoeuvre Kelly Reichardt, cinéaste indépendante américaine habituée des festivals internationaux.

Inspirée autant par le film que par cette récente actualité, Lucie Garçon, rédactrice, conférencière et intervenante en cinéma, propose une conférence sur toutes ces fois où, dans l’histoire du cinéma, les musées se sont fait visiter… (sans billet, bien évidemment).

English :

The Mastermind

By Kelly Reichardt

2025 | United States | 1h50 | VOSTFR

With Josh O?Connor, Alana Haim, John Magaro

Massachusetts, 1970. A family man in search of a new lease on life, Mooney decides to turn his hand to art trafficking. With two accomplices, he breaks into a museum and steals paintings. But reality catches up with him: selling the works of art proves complicated. Tracked down, Mooney embarks on a one-way chase.

Ciné-Conférecne

Does the Louvre heist seem like ancient history to you? Rest assured, another heist is about to hit cinemas with American independent filmmaker Kelly Reichardt, a regular at international festivals.

Inspired as much by the film as by this latest news, Lucie Garçon, film editor, lecturer and speaker, offers a lecture on all those times in the history of cinema when museums were visited? (without a ticket, of course).

