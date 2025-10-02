Ciné-conférence Une journée en Grèce Domitys » Les sources de Gascogne » Dax
Ciné-conférence Une journée en Grèce Domitys » Les sources de Gascogne » Dax jeudi 2 octobre 2025.
Ciné-conférence Une journée en Grèce
Domitys » Les sources de Gascogne » 54 rue labadie Dax Landes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
La résidence Domitys de Dax accueille Patrick Bureau pour « Une journée en Grèce ».
12h déjeuner grec au restaurant de la résidence.
15h Diffusion du film « La Grèce continentale » suivi d’un échange/débat avec le réalisateur. .
Domitys » Les sources de Gascogne » 54 rue labadie Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 56 60 dax@domitys.fr
English : Ciné-conférence Une journée en Grèce
German : Ciné-conférence Une journée en Grèce
Italiano :
Espanol : Ciné-conférence Une journée en Grèce
L’événement Ciné-conférence Une journée en Grèce Dax a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Grand Dax