Domitys » Les sources de Gascogne » 54 rue labadie Dax Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

La résidence Domitys de Dax accueille Patrick Bureau pour « Une journée en Grèce ».

12h déjeuner grec au restaurant de la résidence.

15h Diffusion du film « La Grèce continentale » suivi d’un échange/débat avec le réalisateur. .

Domitys » Les sources de Gascogne » 54 rue labadie Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 56 60 dax@domitys.fr

