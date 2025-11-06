Ciné conférence, UNIPOP , Dossier 137 Figeac

Ciné conférence, UNIPOP , Dossier 137

2, bd Pasteur Figeac Lot

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Début : 2025-11-06 18:30:00

fin : 2025-11-06

2025-11-06

Les services culturels du Grand-Figeac s’associent au Cinéma Jean Eustache de Pessac pour vous proposer une sélection de ciné-conférences retransmises sur grand écran en direct (vous pourrez poser vos questions à l’animateur de la soirée par SMS) dans les salles de Figeac et Capdenac-Gare.

Chaque conférence est associée à la diffusion d’un film.

Lors des avant-premières la discussion a lieu directement après le film.

Lorsqu’il s’agit d’une conférence à 18h30, vous pouvez prendre votre pique nique pendant la pause avant la diffusion du film à 20h45.

+33 5 65 34 24 78

English :

Grand-Figeac?s cultural services have teamed up with Pessac?s Cinéma Jean Eustache to offer you a selection of cine-conferences broadcast live on the big screen (you can ask the evening?s host questions by SMS) in theatres in Figeac and Capdenac-Gare.

Each lecture is accompanied by a film.

In the case of previews, the discussion takes place directly after the film.

For conferences at 6:30pm, you can take your picnic during the break before the film at 8:45pm.

German :

Die Kulturdienste des Grand-Figeac haben sich mit dem Cinéma Jean Eustache in Pessac zusammengetan, um Ihnen eine Auswahl an Filmvorträgen anzubieten, die live auf Großbildleinwand übertragen werden (Sie können dem Moderator des Abends Ihre Fragen per SMS stellen) und in den Kinosälen von Figeac und Capdenac-Gare stattfinden.

Zu jedem Vortrag wird ein Film gezeigt.

Bei Vorpremieren findet die Diskussion direkt im Anschluss an den Film statt.

Wenn es sich um einen Vortrag um 18.30 Uhr handelt, können Sie Ihr Picknick in der Pause einnehmen, bevor der Film um 20.45 Uhr gezeigt wird.

Italiano :

I servizi culturali della Grande Figeac uniscono le forze con il Cinéma Jean Eustache di Pessac per offrirvi una selezione di conferenze cinematografiche trasmesse in diretta sul grande schermo (potrete porre domande al conduttore della serata via SMS) nei cinema di Figeac e Capdenac-Gare.

Ogni conferenza è accompagnata da un film.

Nel caso delle anteprime, la discussione si svolge subito dopo il film.

Nel caso di una conferenza alle 18.30, è possibile fare un picnic durante la pausa prima della proiezione del film alle 20.45.

Espanol :

Los servicios culturales de la aglomeración de Figeac se unen al Cinéma Jean Eustache de Pessac para ofrecerle una selección de conferencias cinematográficas retransmitidas en directo en pantalla grande (puede hacer preguntas al presentador de la velada por SMS) en las salas de Figeac y Capdenac-Gare.

Cada conferencia va acompañada de una película.

En el caso de los preestrenos, el debate tiene lugar inmediatamente después de la película.

En el caso de una charla a las 18.30 h, podrá hacer su picnic durante la pausa previa a la proyección de la película a las 20.45 h.

