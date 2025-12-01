Ciné-conférence Vélasquez Gallia Théâtre-Cinéma Saintes

Ciné-conférence Vélasquez

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Conférence présentée par Cendrine Vivier, historienne de l’Art à 18h, organisée par les Amis des musées.

Suivie de la projection du film L’Énigme Vélasquez de Stéphane Sorlat à 21h.

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 84 52 22 amis.musees.saintes.17@gmail.com

English :

Lecture by art historian Cendrine Vivier at 6pm, organized by the Friends of the Museums.

Followed by a screening of Stéphane Sorlat?s film L?Énigme Vélasquez at 9pm.

German :

Vortrag der Kunsthistorikerin Cendrine Vivier um 18 Uhr, organisiert von den Freunden der Museen.

Anschließend wird um 21 Uhr der Film L’Énigme Vélasquez von Stéphane Sorlat gezeigt.

Italiano :

Conferenza della storica dell’arte Cendrine Vivier alle 18.00, organizzata dagli Amici dei Musei.

Seguirà la proiezione del film L’Énigme Vélasquez di Stéphane Sorlat alle 21.00.

Espanol :

Conferencia de la historiadora del arte Cendrine Vivier a las 18.00 h, organizada por los Amigos de los Museos.

A las 21:00 h, proyección de la película de Stéphane Sorlat L’Énigme Vélasquez .

