Ciné-conférence Vélasquez Gallia Théâtre-Cinéma Saintes vendredi 12 décembre 2025.
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Conférence présentée par Cendrine Vivier, historienne de l’Art à 18h, organisée par les Amis des musées.
Suivie de la projection du film L’Énigme Vélasquez de Stéphane Sorlat à 21h.
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 84 52 22 amis.musees.saintes.17@gmail.com
English :
Lecture by art historian Cendrine Vivier at 6pm, organized by the Friends of the Museums.
Followed by a screening of Stéphane Sorlat?s film L?Énigme Vélasquez at 9pm.
German :
Vortrag der Kunsthistorikerin Cendrine Vivier um 18 Uhr, organisiert von den Freunden der Museen.
Anschließend wird um 21 Uhr der Film L’Énigme Vélasquez von Stéphane Sorlat gezeigt.
Italiano :
Conferenza della storica dell’arte Cendrine Vivier alle 18.00, organizzata dagli Amici dei Musei.
Seguirà la proiezione del film L’Énigme Vélasquez di Stéphane Sorlat alle 21.00.
Espanol :
Conferencia de la historiadora del arte Cendrine Vivier a las 18.00 h, organizada por los Amigos de los Museos.
A las 21:00 h, proyección de la película de Stéphane Sorlat L’Énigme Vélasquez .
