Ciné-conférence Villes sacrées Place de la Gare Royan
Ciné-conférence Villes sacrées Place de la Gare Royan mercredi 4 mars 2026.
Ciné-conférence Villes sacrées
Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Film de Jamel Balhi
.
Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film by Jamel Balhi
L’événement Ciné-conférence Villes sacrées Royan a été mis à jour le 2026-01-30 par Mairie de Royan