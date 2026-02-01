Ciné-Conférence Vous avez dit prédateur ? MFR les Fins Les Fins

Ciné-Conférence Vous avez dit prédateur ?

MFR les Fins Lieu-dit Les Sangles Les Fins Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05 21:30:00

Date(s) :

2026-02-05

Le Pôle Grands Prédateurs, projette son film Vous avez dit prédateurs . Le film d’une durée de 40min sera suivi d’un débat sur le sujet. L’entrée est libre. .

MFR les Fins Lieu-dit Les Sangles Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 06 20 manon.nourdin@mfr.asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-Conférence Vous avez dit prédateur ?

L’événement Ciné-Conférence Vous avez dit prédateur ? Les Fins a été mis à jour le 2026-01-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER