Ciné-Conférence Vous avez dit prédateur ? MFR les Fins Les Fins

MFR les Fins Lieu-dit Les Sangles Les Fins Doubs
Début : 2026-02-05 20:00:00
fin : 2026-02-05 21:30:00
2026-02-05
Le Pôle Grands Prédateurs, projette son film Vous avez dit prédateurs . Le film d’une durée de 40min sera suivi d’un débat sur le sujet. L’entrée est libre. .
MFR les Fins Lieu-dit Les Sangles Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 06 20 manon.nourdin@mfr.asso.fr
