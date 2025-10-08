Ciné-conference-voyage IRLANDE Film de Jean-Luc DIQUELOU. Espace culturel Terraqué Auditorium Carnac

Ciné-conference-voyage IRLANDE Film de Jean-Luc DIQUELOU. Espace culturel Terraqué Auditorium Carnac mercredi 8 octobre 2025.

Espace culturel Terraqué Auditorium 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Début : 2025-10-08 18:30:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

L’Irlande une beauté sauvage, un roc sur lequel se brisent les vagues de l’océan, le charme de ses habitants qui clament leur identité nationale et culturelle.

Le Connemara, Dingle, les falaises Maher, la Chaussée des Géants, la Saint Patrick à découvrir avec Jean- Luc Diquélou qui a choisi d’entamer un parcours de 2500 km à vélo pour partager le quotidien des Irlandais et mieux comprendre l’évolution de ce pays qu’il fréquente depuis longtemps.

Billetteries le mercredi 8 octobre dans le hall de Terraqué 10h30 à 12h30 et 14h30 à 15h (pour projection de 15h) puis de 18h à 18h30 (pour 2e projection).

Salle 100 places réservation conseillée aec.reservation@gmail.com .

