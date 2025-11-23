Ciné-conférences: AUVERGNE Terre de caractère et de passions (Cinéma CGR)

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

De Patrick BUREAU.

A 14h30. .

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : Ciné-conférences: AUVERGNE Terre de caractère et de passions (Cinéma CGR)

German : Ciné-conférences: AUVERGNE Terre de caractère et de passions (Cinéma CGR)

Italiano :

Espanol : Ciné-conférences: AUVERGNE Terre de caractère et de passions (Cinéma CGR)

L’événement Ciné-conférences: AUVERGNE Terre de caractère et de passions (Cinéma CGR) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-21 par Brive Tourisme