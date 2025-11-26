Ciné-conférences Les îles de Bretagne, De Bréhat à Belle-Île Doué-en-Anjou

Ciné-conférences Les îles de Bretagne, De Bréhat à Belle-Île Doué-en-Anjou mercredi 26 novembre 2025.

Ciné-conférences Les îles de Bretagne, De Bréhat à Belle-Île

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-26 14:30:00

2025-11-26

Cinéastes et aventuriers, les conférenciers globe-trotters du Cercle des Voyageurs nous emmènent aux quatre coins du globe. Ils présentent leur film sur scène et partagent ainsi avec vous leur passion pour la beauté des pays et cultures du monde.

Nous partons à la découverte des îles habitées de Bretagne celles aux traditions encore bien vivantes, animées par une communauté îlienne de marins pêcheurs, d’agriculteurs ou d’éleveurs de moutons… et celles dont l’éternelle beauté vous charmera. Bréhat, Batz, Molène, Ouessant, Sein, les Glénan, Groix, Hoëdic, Houat, Belle-Île, Arz et l’Île aux Moine autant d’îles enchanteresses.

Uun film de Serge OLIERO.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 26 novembre 2025 à partir de 14h30. .

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

Film-makers and adventurers, the Cercle des Voyageurs’ globe-trotting lecturers take us to the four corners of the earth. They present their films on stage, sharing with you their passion for the beauty of the world’s countries and cultures.

German :

Als Filmemacher und Abenteurer nehmen uns die globetrottenden Redner des Cercle des Voyageurs mit in die vier Ecken der Welt. Sie präsentieren ihre Filme auf der Bühne und teilen so ihre Leidenschaft für die Schönheit der Länder und Kulturen der Welt mit Ihnen.

Italiano :

Cineasti e avventurieri, i docenti giramondo del Cercle des Voyageurs ci portano ai quattro angoli della terra. Presentano i loro film sul palco e condividono con voi la loro passione per la bellezza dei Paesi e delle culture del mondo.

Espanol :

Cineastas y aventureros, los conferenciantes trotamundos del Cercle des Voyageurs nos llevan a los cuatro puntos cardinales. Presentan sus películas en el escenario y comparten con usted su pasión por la belleza de los países y las culturas del mundo.

