Ciné-conférences Odyslande, Quatre saisons en Islande à vélo

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-01-14 14:30:00

fin : 2026-01-14

2026-01-14

Cinéastes et aventuriers, les conférenciers globe-trotters du Cercle des Voyageurs nous emmènent aux quatre coins du globe. Ils présentent leur film sur scène et partagent ainsi avec vous leur passion pour la beauté des pays et cultures du monde.

C’est à vélo et hors des sentiers battus que Jean-Philippe parcourt l’Islande. Il lui faut bien de la ténacité pour la découvrir dans ses recoins les plus inaccessibles et malgré un climat éprouvant. En récompense la magie du soleil de minuit et les incroyables aurores boréales. Il pénètre au cœur des volcans, pagaye entre les icebergs et rencontre les baleines à bosses. Un voyage fascinant, rude et beau au fil des quatre saisons.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 14 janvier 2026 à partir de 14h30. .

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

Film-makers and adventurers, the Cercle des Voyageurs’ globe-trotting lecturers take us to the four corners of the earth. They present their films on stage, sharing with you their passion for the beauty of the world’s countries and cultures.

German :

Als Filmemacher und Abenteurer nehmen uns die globetrottenden Redner des Cercle des Voyageurs mit in die vier Ecken der Welt. Sie präsentieren ihre Filme auf der Bühne und teilen so ihre Leidenschaft für die Schönheit der Länder und Kulturen der Welt mit Ihnen.

Italiano :

Cineasti e avventurieri, i docenti giramondo del Cercle des Voyageurs ci portano ai quattro angoli della terra. Presentano i loro film sul palco e condividono con voi la loro passione per la bellezza dei Paesi e delle culture del mondo.

Espanol :

Cineastas y aventureros, los conferenciantes trotamundos del Cercle des Voyageurs nos llevan a los cuatro puntos cardinales. Presentan sus películas en el escenario y comparten con usted su pasión por la belleza de los países y las culturas del mundo.

