Ciné-conférences: SENEGAL Du Nord au Sud (Cinéma CGR) Brive-la-Gaillarde

Ciné-conférences: SENEGAL Du Nord au Sud (Cinéma CGR)

Ciné-conférences: SENEGAL Du Nord au Sud (Cinéma CGR) Brive-la-Gaillarde mercredi 21 janvier 2026.

Ciné-conférences: SENEGAL Du Nord au Sud (Cinéma CGR)

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21

Date(s) :
2026-01-21

De Marc TEMMERMAN.
A 14h30.   .

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

English : Ciné-conférences: SENEGAL Du Nord au Sud (Cinéma CGR)

German : Ciné-conférences: SENEGAL Du Nord au Sud (Cinéma CGR)

Italiano :

Espanol : Ciné-conférences: SENEGAL Du Nord au Sud (Cinéma CGR)

L’événement Ciné-conférences: SENEGAL Du Nord au Sud (Cinéma CGR) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-21 par Brive Tourisme