CINÉ-CONTE ★ PIRO PIRO | 2+, Café des images, Hérouville-Saint-Clair

CINÉ-CONTE ★ PIRO PIRO | 2+ Mercredi 18 février, 10h15 Café des images Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T10:15:00+01:00 – 2026-02-18T10:55:00+01:00

Fin : 2026-02-18T10:15:00+01:00 – 2026-02-18T10:55:00+01:00

À partir de 2 ans.

La Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair et le Café des images s’associent pour proposer aux plus petits (2 à 5 ans) une formule originale : une histoire racontée à la bibliothèque suivie d’une projection d’un film court au cinéma, dans une petite salle au son adapté avec un accueil privilégié pour les plus jeunes.

Places limitées ! Réservations auprès de la Bibliothèque. Tél. : 02 14 37 28 60

Entrée gratuite.

Les courts métrages de ce ciné-conte, Koong ! Flap Flap et A Bird who loves a flower de Baek Miyoung et Min Sung-Ah, sont issus du programme de courts métrages Piro Piro.

Cette action est soutenue par le service Petite Enfance de la Ville d’Hérouville Saint-Clair.

Café des images 4 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0231453470 https://cafedesimages.fr/ [{« type »: « phone », « value »: null}] Le Café des images, un cinéma-monde aux horizons ouverts

Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Le Café des images aime les belles histoires…

Cinéma Sung-ah MIN Miyoung Baek