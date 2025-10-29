Ciné conte Cinéma Le Maintenon Bagnères-de-Bigorre

Cinéma Le Maintenon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Projection de Une guitare à la mer ,

, un programme de 3 courts métrages

d’animation de Sophie Roze, Pierre-Luc Granjon et Alfredo Soderguit. 2025,

56 minutes.

En partenariat avec Le Parvis

C’est l’histoire d’une fouine qui voudrait vivre comme elle l’entend: aller de ferme en ferme, jouer de la musique et vendre quelques cravates par-ci, par-là. Mais les animaux des alentours se montrent rarement accueillants…

Et si le bonheur c’était de trouver un ami pour jouer de la guitare au coin du feu?

C’est l’histoire d’un garçon qui rencontre un tout petit monstre par une nuit de pleine lune. C’est aussi l’histoire d’une famille de capybaras et d’un poussin qui n’auraient jamais dû se rencontrer. Ces histoires, ce sont avant tout des fables sur le bonheur d’être ensemble.

Projection précédée d’un temps de lecture et suivie d’un goûter à la

Médiathèque.

À partir de 3 ans accompagné.e d’un adulte

Sans inscription .

Cinéma Le Maintenon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

English :

Screening of Une guitare à la mer,

a program of 3 animated shorts

by Sophie Roze, Pierre-Luc Granjon and Alfredo Soderguit. 2025,

56 minutes.

In partnership with Le Parvis

German :

Vorführung von Eine Gitarre am Meer ,

, ein Programm aus drei Kurzfilmen

animationsfilm von Sophie Roze, Pierre-Luc Granjon und Alfredo Soderguit. 2025,

56 Minuten.

In Partnerschaft mit Le Parvis

Italiano :

Proiezione di Une guitare à la mer ,

un programma di 3 cortometraggi d’animazione

di Sophie Roze, Pierre-Luc Granjon e Alfredo Soderguit. 2025,

56 minuti.

In collaborazione con Le Parvis

Espanol :

Proyección de Une guitare à la mer ,

un programa de 3 cortometrajes de animación

de Sophie Roze, Pierre-Luc Granjon y Alfredo Soderguit. 2025,

56 minutos.

En colaboración con Le Parvis

