Ciné-conte Cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre

Ciné-conte

Cinéma le Maintenon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

En partenariat avec le Parvis, lecture d’albums suivie de la projection de La Princesse et le Rossignol (3 courts-métrages). Trois histoires poétiques sur la curiosité et la liberté, au cinéma Le Maintenon, puis goûter à la Médiathèque.

Dès 3 ans accompagné.e d’un adulte

Durée 1h environ

4€ (tarif unique) sans inscription .

Cinéma le Maintenon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with Le Parvis, book readings followed by the screening of La Princesse et le Rossignol (3 short films). Three poetic stories about curiosity and freedom, at Le Maintenon cinema, followed by a snack at the Médiathèque.

L’événement Ciné-conte Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65