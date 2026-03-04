Ciné conte, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux
Ciné conte, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux samedi 11 avril 2026.
Ciné conte Samedi 11 avril, 11h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T11:00:00+02:00 – 2026-04-11T11:45:00+02:00
Fin : 2026-04-11T11:00:00+02:00 – 2026-04-11T11:45:00+02:00
Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
une histoire, un film pendant les vacances scolaires
#pixabay