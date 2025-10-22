Ciné-conte goûter Shaun le mouton ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Ciné-conte goûter Shaun le mouton ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous mercredi 22 octobre 2025.

Ciné-conte goûter Shaun le mouton

Début : 2025-10-22 16:00:00

La bibliothèque d’Arrens-Marsous a le plaisir de vous proposer une séance Ciné-Conte-goûter au cinéma d’Arrens.

Lecture d’une histoire et projection du court métrage d’animation Shaun le mouton, la ferme en folie .

Synopsis Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer le chien de berger leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie ! Heureusement, notre joyeuse troupe s’en sort à tous les coups et la ferme coule des jours heureux. Enfin, ça, c’était avant l’arrivée des lamas… Cette fois-ci, ce ne sont plus des petites bêtises, c’est carrément la cata !

-Durée du court-métrage 45min

-A partir de 3 ans.

-Tarif 4 €

Inscription à la bibliothèque bibliotheque.arrens-marsous@orange.fr

English :

The Arrens-Marsous library is pleased to offer a Ciné-Conte-goûter session at the Arrens cinema.

Story reading and screening of the animated short film Shaun le mouton, la ferme en folie .

Synopsis: Not a day goes by as planned for Shaun, the sheep and Bitzer the sheepdog: their wacky ideas always end up causing trouble! Fortunately, our merry band gets away with everything, and the farm lives happily ever after. But that was before the llamas arrived? This time, it’s no longer a question of petty mischief, it’s a total catastrophe!

-Running time: 45min

-Ages 3 and up.

-Price: 4 ?

Registration at the library: bibliotheque.arrens-marsous@orange.fr

German :

Die Bibliothek von Arrens-Marsous freut sich, Ihnen eine Ciné-Conte-goûter-Vorstellung im Kino von Arrens anbieten zu können.

Lesen einer Geschichte und Vorführung des animierten Kurzfilms Shaun das Schaf, der verrückte Bauernhof .

Synopsis: Kein Tag verläuft für Shaun, die Schafe und Bitzer, den Hütehund, wie geplant: Ihre verrückten Ideen sorgen am Ende immer für Unruhe! Zum Glück kommt unsere fröhliche Truppe immer wieder davon und der Bauernhof ist glücklich. Aber das war vor der Ankunft der Lamas? Diesmal sind es keine kleinen Dummheiten mehr, sondern eine Katastrophe

-Dauer des Kurzfilms: 45 Min

-Ab 3 Jahren.

-Preis: 4 ?

Anmeldung in der Bibliothek: bibliotheque.arrens-marsous@orange.fr

Italiano :

La biblioteca di Arrens-Marsous è lieta di invitarvi a una sessione di Ciné-Conte-goûter presso il cinema di Arrens.

Verrà letta una storia e sarà proiettato il cortometraggio animato Shaun le mouton, la ferme en folie .

Sinossi: Non c’è giorno che vada come previsto per Shaun, la pecora e Bitzer, il cane da pastore: le loro idee folli finiscono sempre per creare problemi! Fortunatamente, la nostra allegra banda riesce a farla franca e la fattoria vive per sempre felice e contenta. Ma questo era prima dell’arrivo dei lama? Questa volta non si tratta più di piccoli guai, ma di un vero e proprio disastro!

-Durata: 45 minuti

-Per bambini dai 3 anni in su.

-Prezzo: ? 4

Iscrizione in biblioteca: bibliotheque.arrens-marsous@orange.fr

Espanol :

La biblioteca Arrens-Marsous tiene el placer de invitarle a una sesión de Ciné-Conte-goûter en el cine Arrens.

Se leerá un cuento y se proyectará el cortometraje de animación Shaun le mouton, la ferme en folie .

Sinopsis: Ni un solo día sale según lo previsto para Shaun, la oveja, y Bitzer, el perro pastor: ¡sus locas ideas siempre acaban causando problemas! Afortunadamente, nuestro alegre grupo se sale con la suya y la granja vive feliz para siempre. Pero eso era antes de que llegaran las llamas.. Esta vez, ya no se trata de una pequeña travesura, ¡sino de un completo desastre!

-Duración: 45 minutos

-Para niños a partir de 3 años.

-Precio: 4

Inscripción en la biblioteca: bibliotheque.arrens-marsous@orange.fr

