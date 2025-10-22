Ciné Conte Quai Mavia Gray

Ciné Conte Quai Mavia Gray mercredi 22 octobre 2025.

Ciné Conte

Quai Mavia Cinémavia Gray Haute-Saône

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22

Date(s) :
2025-10-22

Ciné conte avec le film La Princesse et le Rossignol.
Un programme de 3 courts-métrage sur nos amis les oiseaux.   .

Quai Mavia Cinémavia Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   cineclate@gmail.com

English : Ciné Conte

German : Ciné Conte

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné Conte Gray a été mis à jour le 2025-10-08 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY