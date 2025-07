Ciné conte « La pie voleuse » LOURDES Lourdes

Ciné conte « La pie voleuse » LOURDES Lourdes mercredi 20 août 2025.

Ciné conte « La pie voleuse »

LOURDES Au cinéma Le Palais Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20 10:30:00

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-20

Le cinéma Le Palais, en partenariat avec la Médiathèque de Lourdes, vous accueille le mercredi 20 août 2025 pour une séance spéciale ciné conte à partir de 10h30 !

En partenariat avec la Médiathèque de Lourdes , une histoire lue suivie d’un film d’animation.

« Le pie voleuse »

De Emanuele Luzzati, Giulio Gianini

35 min | Animation, Opéra

Adaptations des opéras de Rossini par Emanuele Luzzati et Giulio Gianini.

Programme de courts métrages d’animation L’italienne à Alger , Polichinelle et La pie voleuse où Trois rois partent en guerre contre les oiseaux. Une pie leur résiste et sauve leur droit à demeurer dans la forêt.

A partir de 3 ans

Tarif 3€

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

.

LOURDES Au cinéma Le Palais Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 69 cinema@ville-lourdes.fr

English :

Le Palais cinema, in partnership with the Lourdes Media Library, welcomes you on Wednesday, August 20, 2025 for a special storytelling cinema session starting at 10:30 a.m.!

In partnership with the Médiathèque de Lourdes, a story read followed by an animated film.

« The thieving magpie

By Emanuele Luzzati, Giulio Gianini

35 min | Animation, Opera

Adaptations of Rossini operas by Emanuele Luzzati and Giulio Gianini.

Program of animated shorts: « L’italienne à Alger », « Polichinelle » and « La pie voleuse », in which three kings go to war against the birds. A magpie stands up to them and saves their right to live in the forest.

Ages 3 and up

Price: 3?

For further information, please contact us below.

German :

Das Kino Le Palais begrüßt Sie in Zusammenarbeit mit der Mediathek von Lourdes am Mittwoch, den 20. August 2025, zu einer Sondervorstellung von Märchenfilmen ab 10.30 Uhr!

In Zusammenarbeit mit der Mediathek von Lourdes , eine vorgelesene Geschichte gefolgt von einem Animationsfilm.

« Die diebische Elster »

Von Emanuele Luzzati, Giulio Gianini

35 min | Animation, Oper

Adaptionen von Rossinis Opern von Emanuele Luzzati und Giulio Gianini.

Animationskurzfilmprogramm: « Die Italienerin in Algier », « Polichinelle » und « Die diebische Elster », in dem Drei Könige gegen die Vögel in den Krieg ziehen. Eine Elster widersetzt sich ihnen und rettet ihr Recht, im Wald zu bleiben.

Ab 3 Jahren

Eintrittspreis: 3?

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Mercoledì 20 agosto 2025, il cinema Le Palais, in collaborazione con la Mediateca di Lourdes, ospiterà una sessione speciale di cinema di narrazione a partire dalle 10.30!

In collaborazione con la Mediateca di Lourdes, verrà letta una storia seguita da un film d’animazione.

« La gazza ladra

Di Emanuele Luzzati, Giulio Gianini

35 min | Animazione, Opera

Adattamento delle opere di Rossini da parte di Emanuele Luzzati e Giulio Gianini.

Un programma di cortometraggi animati: « L’italienne à Alger », « Polichinelle » e « La pie voleuse », in cui tre re entrano in guerra contro gli uccelli. Una gazza li affronta e salva il loro diritto di vivere nella foresta.

Per bambini dai 3 anni in su

Prezzo: 3 euro?

Per ulteriori informazioni, contattateci qui sotto.

Espanol :

El miércoles 20 de agosto de 2025, el cine Le Palais, en colaboración con la Mediateca de Lourdes, acogerá una sesión especial de cine cuentacuentos a partir de las 10h30

En colaboración con la mediateca de Lourdes, se leerá un cuento seguido de una película de animación.

« La urraca ladrona

Por Emanuele Luzzati, Giulio Gianini

35 min | Animación, Ópera

Adaptaciones de las óperas de Rossini por Emanuele Luzzati y Giulio Gianini.

Un programa de cortos animados: « L’italienne à Alger », « Polichinelle » y « La pie voleuse », en los que tres reyes van a la guerra contra los pájaros. Una urraca les planta cara y salva su derecho a vivir en el bosque.

A partir de 3 años

Precio: 3?

Para más información

L’événement Ciné conte « La pie voleuse » Lourdes a été mis à jour le 2025-07-21 par OT de Lourdes|CDT65