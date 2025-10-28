Ciné-Conte La Princesse et le Rossignol Cinéma Casino Clamecy
Ciné-Conte La Princesse et le Rossignol Cinéma Casino Clamecy mardi 28 octobre 2025.
Ciné-Conte La Princesse et le Rossignol
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-10-28 14:30:00
fin : 2025-10-28 15:00:00
2025-10-28
Invitation à un voyage enchanté
Petits rêveurs et grands curieux, préparez-vous pour un moment magique !
Dans le cadre de Cin’espiègle, plongez dans l’univers féerique de La Princesse et le Rossignol , un bijou d’animation inspiré du conte d’Andersen. Une princesse maline, un rossignol chanteur et une ribambelle d’oiseaux colorés pour rire et frissonner… En avant-programme, Emmanuelle Liébey racontera des petites histoires en salle, comme une conteuse secrète venue du pays des merveilles.
A voir absolument dès 3 ans pour une bulle de tendresse et d’imagination.
Mardi 28 octobre à 14h30 au Cinéma Casino Réservations sur la boutique en ligne du cinéma .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68 clamecy.cinema@orange.fr
