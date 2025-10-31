Ciné-conte La princesse et le rossignol Médiathèque Aragon Le Mans

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-31 10:30:00

fin : 2025-10-31 11:00:00

2025-10-31

Avant le film, place aux livres ! Un temps calme et tendre pour annoncer l’univers de la projection du film d’animation La princesse et le rossignol proposée aux Cinéastes dans le cadre du Festival Graines d’images junior.

Projection du film aux Cinéastes à 15h30 suivi d’un goûter.

10h30 Aragon

À partir de 3 ans .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

