Ciné-conte LA PRINCESSE ET LE ROSSIGNOL L’Étoile Cinéma Saulieu

Ciné-conte LA PRINCESSE ET LE ROSSIGNOL

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or

Début : 2025-10-27 10:30:00

fin : 2025-10-27

2025-10-27

Mercredi 27 octobre à 10h30, profitez d’un nouveau rendez-vous Cin’Espiègle et découvrez LA PRINCESSE ET LE ROSSIGNOL série de trois courts-métrages de Arnaud Demuynck et Pascale Hecquet.

La projection sera précédée d’un petit déj et d’un conte avec une intervenante.

Tarif unique 4 €

Passionnée d’oiseaux, une fillette qui vit cloîtrée dans une grande propriété rencontre une camarade qui lui parle du rossignol,

qu’elle ne connaît pas.

Durée 45′ Dès 3 ans

Séance proposée en partenariat avec l’Association des Cinémas Indépendants de Bourgogne Franche-Comté (CIBFC). .

