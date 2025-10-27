Ciné-conte LA PRINCESSE ET LE ROSSIGNOL L’Étoile Cinéma Saulieu
L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – 4 EUR
Début : 2025-10-27 10:30:00
fin : 2025-10-27
Mercredi 27 octobre à 10h30, profitez d’un nouveau rendez-vous Cin’Espiègle et découvrez LA PRINCESSE ET LE ROSSIGNOL série de trois courts-métrages de Arnaud Demuynck et Pascale Hecquet.
La projection sera précédée d’un petit déj et d’un conte avec une intervenante.
Tarif unique 4 €
Passionnée d’oiseaux, une fillette qui vit cloîtrée dans une grande propriété rencontre une camarade qui lui parle du rossignol,
qu’elle ne connaît pas.
Durée 45′ Dès 3 ans
Séance proposée en partenariat avec l’Association des Cinémas Indépendants de Bourgogne Franche-Comté (CIBFC). .
L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
