CINÉ CONTE >>> LA VIE DE CHATEAU MON ENFANCE A VERSAILLES La Comète Châlons-en-Champagne

CINÉ CONTE >>> LA VIE DE CHATEAU MON ENFANCE A VERSAILLES Mercredi 5 novembre, 16h00 La Comète Marne

Tarif adulte 5,50€ ; Tarif -14ans 4€

Début : 2025-11-05T16:00:00 – 2025-11-05T17:30:00

DÈS 6 ANS

2025 | France | 1h21 | VF | Animation

Violette a 8 ans, du caractère à revendre et un nouveau tuteur ! En effet, depuis la mort de ses parents, elle doit vivre chez son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Dans les coulisses dorées du Roi Soleil ces deux solitaires vont peu à peu apprendre à se connaître, et se découvrir une nouvelle famille…

À travers les yeux emerveillés de Violette, on découvre ce grand château digne des plus beaux contes fait de salles qui brillent et de secrets cachés.

CINÉ CONTE LE MERCREDI 5 NOVEMBRE À 16H : séance précédée d’une lecture de contes par les Médiathèques de Châlons

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/878?showId=3043 »}, {« type »: « email », « value »: « cinema@la-comete.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326695099 »}]

Précédé d’une lecture de contes par les Médiathèques de Châlons La Comète LA VIE DE CHATEAU MON ENFANCE A VERSAILLES