Ciné conte Les fées sorcières Au cinéma Le Palais Lourdes mardi 28 octobre 2025.

Au cinéma Le Palais 4, avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-28 10:30:00

Le cinéma Le Palais, en partenariat avec la Médiathèque de Lourdes, vous accueille le mardi 28 octobre 2025 pour une séance spéciale ciné conte à partir de 10h30 !

En partenariat avec la Médiathèque de Lourdes , une histoire lue suivie d’un film d’animation.

Animation, Famille de An Vrombaut, Marion Jamault, Cedric Igodt

Durée 0 h 40

Il était une fois deux fées et deux sorcières qui ne se connaissent pas et… qui ne se rencontreront jamais. Pourtant le hasard de la vie va les réunir autour d’un même chemin partir à la conquête de leur destin, apprendre à mieux se connaître et découvrir l’autre.

Programme de 4 courts métrages

A partir de 3 ans

Tarif 3€

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

Au cinéma Le Palais 4, avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 69 cinema@ville-lourdes.fr

English :

Le Palais cinema, in partnership with the Lourdes Media Library, welcomes you on Tuesday, October 28, 2025 for a special storytelling cinema session starting at 10:30 a.m.!

In partnership with the Médiathèque de Lourdes, a story read followed by an animated film.

Animation, Family by An Vrombaut, Marion Jamault, Cedric Igodt

Running time: 0 h 40

Once upon a time, there were two fairies and two witches who didn’t know each other and… who would never meet. And yet, as fate would have it, they’re about to embark on a journey to conquer their destiny, get to know each other better and discover each other.

Program of 4 short films

Ages 3 and up

Price: 3?

For further information, please contact us below.

German :

Das Kino Le Palais begrüßt Sie in Zusammenarbeit mit der Mediathek von Lourdes am Dienstag, den 28. Oktober 2025, zu einer Sondervorstellung von Märchenfilmen ab 10.30 Uhr!

In Zusammenarbeit mit der Mediathek von Lourdes , eine vorgelesene Geschichte gefolgt von einem Animationsfilm.

Die Feenhexen

Animation, Familie von An Vrombaut, Marion Jamault, Cedric Igodt

Dauer: 0 h 40

Es waren einmal zwei Feen und zwei Hexen, die sich nicht kannten und … die sich nie treffen werden. Doch der Zufall des Lebens bringt sie auf demselben Weg zusammen: Sie wollen ihr Schicksal erobern, sich selbst besser kennen lernen und den anderen entdecken.

Programm aus 4 Kurzfilmen

Ab 3 Jahren

Preis: 3?

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Martedì 28 ottobre 2025, il cinema Le Palais, in collaborazione con la Mediateca di Lourdes, ospiterà una sessione speciale di cinema di narrazione a partire dalle 10.30!

In collaborazione con la Mediateca di Lourdes, verrà letta una storia seguita da un film d’animazione.

Le streghe fatate

Animazione, Famiglia di An Vrombaut, Marion Jamault, Cedric Igodt

Durata: 0 h 40

C’erano una volta due fate e due streghe che non si conoscevano e… che non si sarebbero mai incontrate. Ma il destino vuole che si ritrovino sulla stessa strada: conquistare il proprio destino, conoscersi meglio e scoprirsi a vicenda.

Programma di 4 cortometraggi

Dai 3 anni in su

Prezzo: 3?

Per ulteriori informazioni, contattateci qui sotto.

Espanol :

El martes 28 de octubre de 2025, el cine Le Palais, en colaboración con la Mediateca de Lourdes, acogerá una sesión especial de cine cuentacuentos a partir de las 10.30 h

En colaboración con la Mediateca de Lourdes, se leerá un cuento seguido de una película de animación.

Las hadas brujas

Animación, Familia de An Vrombaut, Marion Jamault, Cedric Igodt

Duración: 0 h 40

Érase una vez dos hadas y dos brujas que no se conocían y… que nunca se encontrarían. Pero el destino quiso que se encontraran en el mismo camino: conquistar su destino, conocerse mejor y descubrirse mutuamente.

Programa de 4 cortometrajes

A partir de 3 años

Precio: 3?

Para más información

