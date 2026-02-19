Ciné-conte Les toutes petites créatures 2 Cinéma Le Palais Lourdes
Ciné-conte Les toutes petites créatures 2 Cinéma Le Palais Lourdes mercredi 4 mars 2026.
Ciné-conte Les toutes petites créatures 2
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 10:30:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
De Lucy Izzard | À partir de 3 ans
Animation, Famille | 2026 | Grande-Bretagne | 0 h 38 |
> Tarif unique journée 3€
Une histoire lue, suivie d’un film d’animation.
Nos cinq petites créatures sont de retour pour explorer davantage l’aire de jeux : faire du train, dessiner sur des tableaux noirs et nourrir les animaux de la ferme le plaisir, la positivité et l’acceptation étant au cœur de chaque épisode.
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
.
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Lucy Izzard | From 3 years old
Animation, Family | 2026 | Great Britain | 0 h 38 |
> Single day price: 3?
A story read, followed by an animated film.
Our five little creatures are back to explore more of the playground: riding trains, drawing on chalkboards and feeding farm animals?with fun, positivity and acceptance at the heart of every episode.
Information at: cinema@ville-lourdes.fr
L’événement Ciné-conte Les toutes petites créatures 2 Lourdes a été mis à jour le 2026-02-19 par OT de Lourdes|CDT65