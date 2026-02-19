Ciné-conte Les toutes petites créatures 2 Cinéma Le Palais Lourdes

Ciné-conte Les toutes petites créatures 2

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 10:30:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

De Lucy Izzard | À partir de 3 ans

Animation, Famille | 2026 | Grande-Bretagne | 0 h 38 |

> Tarif unique journée 3€

Une histoire lue, suivie d’un film d’animation.

Nos cinq petites créatures sont de retour pour explorer davantage l’aire de jeux : faire du train, dessiner sur des tableaux noirs et nourrir les animaux de la ferme le plaisir, la positivité et l’acceptation étant au cœur de chaque épisode.

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

