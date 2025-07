Ciné conte « Loups tendres et loufoques » LOURDES Lourdes

Début : 2025-08-27 10:30:00

fin : 2025-08-27

2025-08-27

Le cinéma Le Palais, en partenariat avec la Médiathèque de Lourdes, vous accueille le mercredi 27 août 2025 pour une séance spéciale ciné conte à partir de 10h30 !

En partenariat avec la Médiathèque de Lourdes , une histoire lue suivie d’un film d’animation.

« Loups tendres et loufoques »

52 min | Animation

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation !

À partir de 3 ans

Tarif 3€

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES Au cinéma Le Palais Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 69 cinema@ville-lourdes.fr

English :

Le Palais cinema, in partnership with the Lourdes Media Library, welcomes you on Wednesday, August 27, 2025 for a special storytelling cinema session starting at 10:30 a.m.!

In partnership with the Médiathèque de Lourdes, a story read followed by an animated film.

« Loups tendres et loufoques » (Tender and wacky wolves)

52 min | Animation

Wolves are a dime a dozen! They’re always on the go, imagining they rule over all the other animals, but it’s a well-known fact that wolves are all artichoke-hearted! Six short films to discover all their facets, in a wide range of animation techniques!

Ages 3 and up

Price: 3?

For further information, please contact us below.

German :

Das Kino Le Palais begrüßt Sie in Zusammenarbeit mit der Mediathek von Lourdes am Mittwoch, den 27. August 2025, zu einer Sondervorstellung von Märchenfilmen ab 10.30 Uhr!

In Zusammenarbeit mit der Mediathek von Lourdes , eine vorgelesene Geschichte gefolgt von einem Animationsfilm.

« Zarte und verrückte Wölfe »

52 min | Animation

Wölfe gibt es wie Sand am Meer! Sie haben eine große Klappe, denken, sie seien die Herrscher über alle anderen Tiere, aber im Grunde ist es bekannt: Wölfe haben alle ein Herz aus Artischocken! Sechs Kurzfilme, um alle ihre Facetten zu entdecken, in einer breiten Palette von Animationstechniken!

Ab 3 Jahren

Preis: 3?

Weitere Informationen finden Sie unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Mercoledì 27 agosto 2025, il cinema Le Palais, in collaborazione con la Mediateca di Lourdes, ospiterà una sessione speciale di cinema di narrazione a partire dalle 10.30!

In collaborazione con la Mediateca di Lourdes, verrà letta una storia seguita da un film d’animazione.

« Loups tendres et loufoques » (Lupi teneri e stravaganti)

52 min | Animazione

Lupi, di qua e di là! Sono sempre in movimento, immaginando di dominare su tutti gli altri animali, ma è risaputo che i lupi hanno tutti il cuore di carciofo! Sei cortometraggi per scoprire tutte le loro sfaccettature, utilizzando una vasta gamma di tecniche di animazione!

Dai 3 anni in su

Prezzo: 3?

Per ulteriori informazioni, contattateci qui sotto.

Espanol :

El miércoles 27 de agosto de 2025, el cine Le Palais, en colaboración con la Mediateca de Lourdes, acogerá una sesión especial de cine cuentacuentos a partir de las 10h30

En colaboración con la mediateca de Lourdes, se leerá un cuento seguido de una película de animación.

« Loups tendres et loufoques » (Lobos tiernos y chiflados)

52 min | Animación

Los lobos son de lo más variopinto Siempre están en movimiento, imaginando que dominan a todos los demás animales, ¡pero es bien sabido que todos los lobos tienen corazón de alcachofa! Seis cortometrajes para descubrir todas sus facetas, utilizando una amplia gama de técnicas de animación

A partir de 3 años

Precio: 3?

Para más información

