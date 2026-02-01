Ciné-conte L’ourse et l’oiseau Cinéma Le Palais Lourdes

Ciné-conte L’ourse et l’oiseau

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Film de Marie Caudry

Animation, famille | 2023 | Russie, France | 0 h 41

> Tarif unique journée 3€

Une histoire lue, suivie d’un film d’animation.

Quatre ours, quatre contes, quatre saisons qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit lapin friand de noisettes ou encore un oiseau sentimental vivent des aventures extraordinaires. Tout doucement, ils découvrent le bonheur d’être ensemble.

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by Marie Caudry

Animation, family | 2023 | Russia, France | 0 h 41

> Single day price: 3?

A story read, followed by an animated film.

Four bears, four tales, four seasons: whether huge, sleepy or greedy, bears can also be tender. Alongside them, a mischievous chick, a nut-loving rabbit and a sentimental bird experience extraordinary adventures. Slowly, they discover the joys of being together.

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Ciné-conte L’ourse et l’oiseau Lourdes a été mis à jour le 2026-02-17 par OT de Lourdes|CDT65