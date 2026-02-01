Ciné-conte L’ourse et l’oiseau Cinéma Le Palais Lourdes
Ciné-conte L’ourse et l’oiseau Cinéma Le Palais Lourdes mercredi 25 février 2026.
Ciné-conte L’ourse et l’oiseau
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 10:30:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Film de Marie Caudry
Animation, famille | 2023 | Russie, France | 0 h 41
> Tarif unique journée 3€
Une histoire lue, suivie d’un film d’animation.
Quatre ours, quatre contes, quatre saisons qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit lapin friand de noisettes ou encore un oiseau sentimental vivent des aventures extraordinaires. Tout doucement, ils découvrent le bonheur d’être ensemble.
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
.
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film by Marie Caudry
Animation, family | 2023 | Russia, France | 0 h 41
> Single day price: 3?
A story read, followed by an animated film.
Four bears, four tales, four seasons: whether huge, sleepy or greedy, bears can also be tender. Alongside them, a mischievous chick, a nut-loving rabbit and a sentimental bird experience extraordinary adventures. Slowly, they discover the joys of being together.
For more information: cinema@ville-lourdes.fr
L’événement Ciné-conte L’ourse et l’oiseau Lourdes a été mis à jour le 2026-02-17 par OT de Lourdes|CDT65