Ciné-conte « Nous voilà grands ! »

Cinéma Le Palais Lourdes

Début : 2025-08-13 10:30:00

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Nouvelle séance de ciné-conte au cinéma le Palais à Lourdes le 13 août 2025 à 10h30.

« Nous voilà grands »

De Stina Wirsén, Linda Hambäck

Avec Hippolyte Girardot

32 min | Animation, Famille

à partir de 3 ans

Nounourse, Lapinou et leurs amis ont grandi et sont devenus parents à leur tour. Après Qui Voilà ? et Coucou nous voilà ! retrouvez les merveilleux personnages de Stina Wirsén et partagez maintenant les émotions et le quotidien de leurs enfants.

Programme

– Le frère de qui ? (2024, 4′)

– Le lit de qui ? (2024, 4′)

– Qui n’est pas la bienvenue ? (2024, 4′)

– Qui est en vacances ? (2024, 4′)

– Qui est né ? (2024, 4′)

– Qui est courageux ? (2024, 4′)

– Qui a tort ? (2024, 4′)

– La fête de qui ? (2024, 4′)

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

A new session of storytelling at the Palais cinema in Lourdes on August 13, 2025 at 10:30 am.

« Nous voilà grands »

By Stina Wirsén, Linda Hambäck

With Hippolyte Girardot

32 min | Animation, Family

from 3 years

Nounourse, Lapinou and their friends have grown up and become parents themselves. After Qui Voilà? and Coucou nous voilà!, join Stina Wirsén’s wonderful characters as they share their children’s emotions and daily lives.

Program

– Whose brother? (2024, 4?)

– Whose bed? (2024, 4?)

– Who is not welcome? (2024, 4?)

– Who’s on vacation? (2024, 4?)

– Who was born? (2024, 4?)

– Who is brave? (2024, 4?)

– Who is wrong (2024, 4?)

– Whose party? (2024, 4?)

For further information, please contact us at the address below.

German :

Neue Märchenfilmvorführung im Kino le Palais in Lourdes am 13. August 2025 um 10.30 Uhr.

« Wir sind jetzt groß »

Von Stina Wirsén, Linda Hambäck

Mit Hippolyte Girardot

32 min | Animation, Familie

ab 3 Jahren

Nounourse, Lapinou und ihre Freunde sind erwachsen geworden und sind ihrerseits Eltern geworden. Nach Qui Voilà? und Coucou nous voilà! treffen Sie die wunderbaren Figuren von Stina Wirsén wieder und teilen Sie nun die Emotionen und den Alltag ihrer Kinder.

Programm

– Der Bruder von wem (2024, 4?)

– Wessen Bett (2024, 4?)

– Wer ist nicht willkommen (2024, 4?)

– Wer ist im Urlaub? (2024, 4?)

– Wer ist geboren? (2024, 4?)

– Wer ist mutig? (2024, 4?)

– Wer hat Unrecht? (2024, 4?)

– Wessen Party (2024, 4?)

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Una nuova sessione di narrazione al cinema Palais di Lourdes il 13 agosto 2025 alle 10.30.

« Nous voilà grands

Di Stina Wirsén, Linda Hambäck

Con Hippolyte Girardot

32 min | Animazione, Famiglia

da 3 anni

Nounourse, Lapinou e i loro amici sono cresciuti e sono diventati genitori a loro volta. Dopo Qui Voilà? e Coucou nous voilà!, unitevi ai meravigliosi personaggi di Stina Wirsén mentre condividono le emozioni e la vita quotidiana dei loro figli.

Programma

– Di chi è il fratello? (2024, 4?)

– Letto di chi? (2024, 4?)

– Chi non è il benvenuto (2024, 4?)

– Chi è in vacanza? (2024, 4?)

– Chi è nato? (2024, 4?)

– Chi è coraggioso? (2024, 4?)

– Chi è sbagliato (2024, 4?)

– Di chi è il partito? (2024, 4?)

Per ulteriori informazioni, contattateci all’indirizzo sottostante.

Espanol :

Nueva sesión de cuentacuentos en el cine Palais de Lourdes el 13 de agosto de 2025 a las 10.30 h.

« Nous voilà grands

Por Stina Wirsén, Linda Hambäck

Con Hippolyte Girardot

32 min | Animación, Familia

a partir de 3 años

Nounourse, Lapinou y sus amigos han crecido y se han convertido en padres. Después de Qui Voilà? y Coucou nous voilà!, únete a los maravillosos personajes de Stina Wirsén mientras comparten las emociones y la vida cotidiana de sus hijos.

Programa

– ¿El hermano de quién? (2024, 4?)

– La cama de quién (2024, 4?)

– ¿Quién no es bienvenido?

– ¿Quién está de vacaciones? (2024, 4?)

– ¿Quién ha nacido? (2024, 4?)

– ¿Quién es valiente? (2024, 4?)

– ¿Quién se equivoca (2024, 4?)

– El partido de quién (2024, 4?)

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros a través de los datos que figuran a continuación.

