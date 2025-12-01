Ciné-conte offert: La petite fanfare de Noël Cinéma Le Palais Lourdes

Ciné-conte offert: La petite fanfare de Noël

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 10:30:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Film de Meike Fehre, Sabine Dully | à partir de 3 ans

Animation | 2025 | France, Allemagne | 0 h 40 |

Gratuit

Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer !

Ciné-conte offert La petite fanfare de Noël

Une histoire lue suivie d’un film d’animation

Renseignement au: 05 62 42 54 57

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by Meike Fehre, Sabine Dully | 3 years and up

Animation | 2025 | France, Germany | 0 h 40 |

Free

In the depths of winter, snow covers everything, and silence slowly settles in. But listen carefully: in this great white calm, a thousand sounds are about to burst forth! Listen carefully and you’ll hear the forest humming, the joyful cacophony of yetis and the great fanfare of bears and foxes. Winter has its own music: can you hear it? Because it’s with music that the magic of Christmas can begin!

Storytime: La petite fanfare de Noël

A story read followed by an animated film

Information: 05 62 42 54 57

L’événement Ciné-conte offert: La petite fanfare de Noël Lourdes a été mis à jour le 2025-12-17 par OT de Lourdes|CDT65