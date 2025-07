Ciné-conte « Pompon Ours » Cinéma Le Palais Lourdes

Ciné-conte « Pompon Ours » Cinéma Le Palais Lourdes mercredi 30 juillet 2025.

Ciné-conte « Pompon Ours »

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-30 10:30:00

2025-07-30

Ciné-conte en partenariat avec la Médiathèque de Lourdes le mercredi 30 juillet 2025 à 10h30 au cinéma le Palais à Lourdes !

Une histoire lue + un film.

Pompon Ours

De Matthieu Gaillard

35 min | Animation, Famille

à partir de 3 ans

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge… Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à la recherche d’un petit frère ou bien sur les traces du mystérieux Zarbidule…? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis !

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 68 05 05 cinema@ville-lourdes.fr

English :

Ciné-conte in partnership with the Médiathèque de Lourdes on Wednesday, July 30, 2025 at 10:30 am at the Palais cinema in Lourdes!

A story read + a film.

Pompon Ours

By Matthieu Gaillard

35 min | Animation, Family

from 3 years

A new day dawns in the forest, and Pompon is wondering? What is he going to do today? Writing a poem, making a constellation, looking for a little brother or following in the footsteps of the mysterious Zarbidule? With his nose to the wind and his head full of ideas, Pompon is ready for adventures full of joy and poetry with all his friends!

German :

Ciné-conte in Partnerschaft mit der Mediathek von Lourdes am Mittwoch, den 30. Juli 2025 um 10:30 Uhr im Kino le Palais in Lourdes!

Eine vorgelesene Geschichte + ein Film.

Pompon Bär

Von Matthieu Gaillard

35 min | Animation, Familie

ab 3 Jahren

Ein neuer Tag bricht über dem Wald an und Pompon fragt sich? Was wird er heute wohl machen? Ein Gedicht schreiben, ein Sternbild basteln, sich auf die Suche nach einem kleinen Bruder machen oder dem geheimnisvollen Zarbidule folgen? Mit seiner Nase im Wind und dem Kopf voller Ideen ist Pompon bereit, mit all seinen Freunden Abenteuer voller Freude und Poesie zu erleben!

Italiano :

Narrazione in collaborazione con la Mediateca di Lourdes mercoledì 30 luglio 2025 alle 10.30 al cinema Palais di Lourdes!

Una storia letta e un film.

Pompon nostro

Di Matthieu Gaillard

35 min | Animazione, Famiglia

da 3 anni

Un nuovo giorno sorge nella foresta e Pompon si chiede? Cosa farà oggi? Scriverà una poesia, creerà una costellazione, andrà alla ricerca di un fratellino o seguirà le tracce del misterioso Zarbidule? Con il naso al vento e la testa piena di idee, Pompon è pronto per avventure piene di gioia e poesia con tutti i suoi amici!

Espanol :

Cuentacuentos en colaboración con la Mediateca de Lourdes, el miércoles 30 de julio de 2025 a las 10.30 h en el cine Palais de Lourdes

Un cuento leído + una película.

Pompon nuestro

Por Matthieu Gaillard

35 min | Animación, Familia

a partir de 3 años

Amanece un nuevo día en el bosque y Pompón se pregunta? ¿Qué va a hacer hoy? ¿Escribirá un poema, hará una constelación, irá en busca de un hermanito o seguirá los pasos del misterioso Zarbidule? Con la nariz al viento y la cabeza llena de ideas, Pompón está listo para vivir aventuras llenas de alegría y poesía con todos sus amigos

