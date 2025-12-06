Ciné-conte Portrait d’oiseaux Rue du Théâtre Hendaye

Ciné-conte Portrait d’oiseaux

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye Pyrénées-Atlantiques

A partir de 3 ans.

à l’issue de la projection de Piro piro .

Animées par une médiatrice culturelle, des histoires mises en scène avec des comptines, manipulations d’objets et marionnettes, où nous verrons s’envoler des pages des myriades d’oiseaux colorés, tous merveilleux et différents. .

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 61 18 lesvarietes@hendaye.fr

