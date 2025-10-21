Ciné-conte Timioche Cinéma Le Palais Lourdes
Ciné-conte Timioche Cinéma Le Palais Lourdes mardi 21 octobre 2025.
Ciné-conte Timioche
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 10:30:00
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
0 h 41 min | Animation, Famille | Grande-Bretagne, Russie, Allemagne | 2025
D’Alex Bain, Andy Martin
À partir de 3 ans
Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésaventure lui arrive vraiment…
CINÉ-CONTES
Pour les 3 6 ans,
un conte sera lu aux enfants avant les projections.
Toutes les séances ont lieu à 10 h 30.
En partenariat avec la Médiathèque de Lourdes.
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
.
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
0 h 41 min | Animation, Family | Great Britain, Russia, Germany | 2025
By Alex Bain, Andy Martin
From 3 years
The little fish who told stories? Timioche, a little fish who’s always late, loves making up excuses, often bigger than he is! Until the day a misadventure really happens to him?
CINÉ-CONTES
For ages 3 to 6,
a story will be read to the children before the screenings.
All screenings take place at 10:30 a.m.
In partnership with the Médiathèque de Lourdes.
Information at: cinema@ville-lourdes.fr
German :
0 h 41 min | Animation, Familie | Großbritannien, Russland, Deutschland | 2025
Von Alex Bain, Andy Martin
Ab 3 Jahren
Der kleine Fisch, der Geschichten erzählte? Timioche, ein kleiner Fisch, der immer zu spät kommt, liebt es, Ausreden zu erfinden, die oft größer sind als er selbst! Bis zu dem Tag, an dem ihm tatsächlich ein Missgeschick passiert
KINOKONTEN
Für Kinder von 3 bis 6 Jahren,
wird den Kindern vor den Vorführungen ein Märchen vorgelesen.
Alle Vorstellungen finden um 10:30 Uhr statt.
In Partnerschaft mit der Mediathek von Lourdes.
Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
0 h 41 min | Animazione, Famiglia | Gran Bretagna, Russia, Germania | 2025
Di Alex Bain, Andy Martin
Da 3 anni
Il pesciolino che raccontava storie? Timioche, un pesciolino sempre in ritardo, ama inventare scuse, spesso più grandi di lui! Finché un giorno, qualcosa va davvero storto?
CINÉ-CONTES
Per i bambini dai 3 ai 6 anni,
prima delle proiezioni verrà letta una storia ai bambini.
Tutte le proiezioni si svolgono alle 10.30.
In collaborazione con la Mediateca Lourdes.
Informazioni su: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
0 h 41 min | Animación, Familia | Gran Bretaña, Rusia, Alemania | 2025
Por Alex Bain, Andy Martin
A partir de 3 años
El pececito que contaba cuentos.. A Timioche, un pececito que siempre llega tarde, le encanta inventar excusas, ¡a menudo más grandes que él! Hasta que un día, algo va realmente mal?
CINÉ-CONTES
Para niños de 3 a 6 años,
se leerá un cuento a los niños antes de las proyecciones.
Todas las proyecciones tienen lugar a las 10.30 h.
En colaboración con la Mediateca de Lourdes.
Información en: cinema@ville-lourdes.fr
L’événement Ciné-conte Timioche Lourdes a été mis à jour le 2025-10-14 par OT de Lourdes|CDT65