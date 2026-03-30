Ciné Contes La Princesse, l’ogre et la fourmi Ciné-Bourse Saint-Junien

Ciné Contes La Princesse, l’ogre et la fourmi

Ciné-Bourse 2 Place Lénine Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Installez-vous confortablement au Ciné-Bourse de Saint-Junien pour une séance pleine de rires et de tendresse ! Avant de retrouver La Princesse, l’ogre et la fourmi, laissez-vous emporter par une avant-séance contée qui éveillera l’imagination des petits comme des grands. Des histoires drôles, poétiques et malicieuses viendront ouvrir les portes d’un univers magique où la lecture et les contes prennent vie. Puis, place à l’aventure sur grand écran avec le plus espiègle des moutons et ses amis, pour un moment de cinéma plein de complicité, de bonne humeur et de fantaisie. Une sortie familiale idéale, où chaque génération partage le plaisir de rêver, de rire et de s’émerveiller ensemble. A partir de 3 ans. .

Ciné-Bourse 2 Place Lénine Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17

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English : Ciné Contes La Princesse, l’ogre et la fourmi

L’événement Ciné Contes La Princesse, l’ogre et la fourmi Saint-Junien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin