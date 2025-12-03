Ciné-contes Premières neiges Cinéma Le Palais Lourdes
Ciné-contes Premières neiges
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-03 10:30:00
Animation, Famille | 2025 | France | 37 min |
Tarif unique journée 3€
La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges…
Pour les 3 6 ans,
Un conte sera lu aux enfants avant les projections.
Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr
English :
Animation, Family | 2025 | France | 37 min |
Single day price: 3?
Snow has no equal when it comes to creating wonders. It invites play, of course, but also daydreaming, fantasy, observation and discovery. A pleasure to touch, a sensation of cold, white invades the screen. This program, a mix of fiction, fantasy and documentary, tells the story of children?s first snows?
For ages 3 to 6,
A story will be read to the children before the screenings.
Information at: cinema@ville-lourdes.fr
