Ciné-contes Premières neiges Cinéma Le Palais Lourdes

Ciné-contes Premières neiges

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-03 10:30:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Animation, Famille | 2025 | France | 37 min |

Tarif unique journée 3€

La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges…

Pour les 3 6 ans,

Un conte sera lu aux enfants avant les projections.

Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

Animation, Family | 2025 | France | 37 min |

Single day price: 3?

Snow has no equal when it comes to creating wonders. It invites play, of course, but also daydreaming, fantasy, observation and discovery. A pleasure to touch, a sensation of cold, white invades the screen. This program, a mix of fiction, fantasy and documentary, tells the story of children?s first snows?

For ages 3 to 6,

A story will be read to the children before the screenings.

Information at: cinema@ville-lourdes.fr

