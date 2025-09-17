Ciné Cool 2025 Troyes
Ciné Cool 2025 Troyes mercredi 17 septembre 2025.
Ciné Cool 2025
Cinéma CGR Troyes Troyes Aube
Tarif : – – 5 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-17
Du 17 au 21 septembre 2025 inclus, toutes les places de cinéma sont à 5.00€ (Hors majoration salle ICE et 3D). .
Cinéma CGR Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné Cool 2025 Troyes a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Troyes la Champagne