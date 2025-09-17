Cine Cool Amnéville

Cine Cool Amnéville mercredi 17 septembre 2025.

Cine Cool

Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-17

fin : 2025-09-21

2025-09-17

Ciné-Cool c’est 5 jours d’avant-premières, des événements et des places à 5 euros pour tous les films (y compris les sorties régulières), à toutes les séances, dans les salles participantes (hors majoration 3D et séances spéciales).Tout public

Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 72 38 39

English :

Ciné-Cool is 5 days of previews, events and 5-euro tickets for all films (including regular releases), at all screenings, in participating theaters (excluding 3D surcharges and special screenings).

German :

Ciné-Cool ist ein 5-tägiges Programm mit Vorpremieren, Veranstaltungen und Tickets für 5 Euro für alle Filme (einschließlich der regulären Kinostarts) in allen teilnehmenden Kinos (ausgenommen 3D-Zuschläge und Sondervorstellungen).

Italiano :

Ciné-Cool consiste in 5 giorni di anteprime, eventi e biglietti a 5 euro per tutti i film (comprese le uscite regolari), a tutte le proiezioni, nei cinema aderenti (esclusi i supplementi 3D e le proiezioni speciali).

Espanol :

Ciné-Cool son 5 días de preestrenos, eventos y entradas a 5 euros para todas las películas (incluidos los estrenos regulares), en todas las proyecciones, en los cines participantes (excluidos los recargos por 3D y las proyecciones especiales).

L’événement Cine Cool Amnéville a été mis à jour le 2025-08-28 par DESTINATION AMNEVILLE