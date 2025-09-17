Cine Cool Amnéville
Cine Cool Amnéville mercredi 17 septembre 2025.
Cine Cool
Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-17
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-17
Ciné-Cool c’est 5 jours d’avant-premières, des événements et des places à 5 euros pour tous les films (y compris les sorties régulières), à toutes les séances, dans les salles participantes (hors majoration 3D et séances spéciales).Tout public
.
Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 72 38 39
English :
Ciné-Cool is 5 days of previews, events and 5-euro tickets for all films (including regular releases), at all screenings, in participating theaters (excluding 3D surcharges and special screenings).
German :
Ciné-Cool ist ein 5-tägiges Programm mit Vorpremieren, Veranstaltungen und Tickets für 5 Euro für alle Filme (einschließlich der regulären Kinostarts) in allen teilnehmenden Kinos (ausgenommen 3D-Zuschläge und Sondervorstellungen).
Italiano :
Ciné-Cool consiste in 5 giorni di anteprime, eventi e biglietti a 5 euro per tutti i film (comprese le uscite regolari), a tutte le proiezioni, nei cinema aderenti (esclusi i supplementi 3D e le proiezioni speciali).
Espanol :
Ciné-Cool son 5 días de preestrenos, eventos y entradas a 5 euros para todas las películas (incluidos los estrenos regulares), en todas las proyecciones, en los cines participantes (excluidos los recargos por 3D y las proyecciones especiales).
