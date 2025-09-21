Ciné-cool Heidi et le lynx des montagnes Cinéma le Rio Mirecourt
Ciné-cool Heidi et le lynx des montagnes Cinéma le Rio Mirecourt dimanche 21 septembre 2025.
Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 15:00:00
En avant première.Tout public
Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 17 29
English :
Ciné-cool Heidi and the Mountain Lynx
A sneak preview.
German :
Ciné-cool Heidi und der Bergluchs
Als Vorpremiere.
Italiano :
Ciné-cool Heidi e la lince di montagna
Un’anteprima.
Espanol :
Ciné-cool Heidi y el lince de la montaña
Un adelanto.
