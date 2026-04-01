CINÉ COUP DE CŒUR Film & débat ADALEN 31 de Bo Widerberg Les Cures Marines Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

CINÉ COUP DE CŒUR Film & débat ADALEN 31 de Bo Widerberg

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:15:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le ciné-club de Trouville-sur-Mer, Ciné Coup de Cœur , vous invite chaque mois à une soirée cinéma unique, où un grand film du répertoire est projeté, suivi d’un débat animé par un invité passionnant.

Rendez-vous le samedi 25 avril à 19h15 pour une soirée cinéma placée sous le signe de l’émotion et de la réflexion. À cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir Charles Dubois, réalisateur et comédien, qui viendra présenter son film coup de cœur Adalen 31, une œuvre marquante du cinéma suédois signée Bo Widerberg.

> ADALEN 31

Film suédois de Bo Widerberg (1969) 1h50

Avec Peter Schildt, Kerstin Tidelius, Roland Hedlund

Version originale sous-titrée

Synopsis

1931, à Ådalen, au nord de la Suède. Une grève dure depuis 93 jours et les tensions sociales s’intensifient. Kjell Andersson, fils d’un docker, tombe amoureux d’Anna, la fille d’un directeur d’usine. Alors que les patrons font appel à des ouvriers extérieurs pour briser la grève, la situation dégénère et l’armée intervient. Dans ce climat de conflit, les deux jeunes vivent une histoire d’amour aussi forte que fragile, à l’abri des regards.

> Invité Charles Dubois

Réalisateur et comédien, Charles Dubois développe un travail artistique à la croisée du cinéma et du théâtre. Sensible aux œuvres engagées et aux récits profondément humains, il s’intéresse particulièrement aux films qui interrogent les rapports sociaux et les émotions intimes. Il a participé à plusieurs projets indépendants, tant devant que derrière la caméra. Passionné de transmission, il aime partager ses coups de cœur et échanger avec le public. Sa venue sera l’occasion d’un débat enrichissant à l’issue de la projection.

Réservation à l’Office de Tourisme ou sur notre billetterie en ligne

Tarifs 7 € 5 € (adhérents) Gratuit pour les moins de 18 ans .

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : CINÉ COUP DE CŒUR Film & débat ADALEN 31 de Bo Widerberg

The Trouville-sur-Mer film club, Ciné Coup de Cœur , invites you each month to a unique cinema evening, where a great film from the repertory is shown, followed by a debate led by a fascinating guest.

L’événement CINÉ COUP DE CŒUR Film & débat ADALEN 31 de Bo Widerberg Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Trouville