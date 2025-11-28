CINÉ COUP DE COEUR Film & débat « Revoir Paris » de Alice Winocour Les Cures Marines Trouville-sur-Mer

CINÉ COUP DE COEUR Film & débat « Revoir Paris » de Alice Winocour Les Cures Marines Trouville-sur-Mer vendredi 28 novembre 2025.

CINÉ COUP DE COEUR Film & débat « Revoir Paris » de Alice Winocour

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:15:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Le ciné-club de Trouville-sur-Mer, « Ciné Coup de Cœur », vous invite chaque mois à une soirée cinéma unique, où un grand film du répertoire est projeté, suivi d’un débat animé par un invité passionnant.

Le ciné-club de Trouville-sur-Mer, « Ciné Coup de Cœur », vous invite chaque mois à une soirée cinéma unique, où un grand film du répertoire est projeté, suivi d’un débat animé par un invité passionnant. Le dernier vendredi de chaque mois (sauf exception), venez partager une expérience cinématographique conviviale et enrichissante, en présence de ceux qui font vivre le cinéma.

Projection du film Revoir Paris en hommage aux victimes du Bataclan, à l’occasion des 10 ans de l’attentat. La présence d’invité(e)s sera confirmée prochainement. Une soirée de mémoire et de réflexion autour d’un événement marquant.

Synopsis

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Réservation à l’Office de Tourisme ou sur notre billetterie en ligne. Tarifs 7 € / 5 € pour les adhérents / gratuit pour les moins de 18 ans .

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

English : CINÉ COUP DE COEUR Film & débat « Revoir Paris » de Alice Winocour

The Trouville-sur-Mer ciné-club, « Ciné Coup de C?ur », invites you every month to a unique cinema evening, where a great film from the repertory is shown, followed by a debate led by a fascinating guest.

German : CINÉ COUP DE COEUR Film & débat « Revoir Paris » de Alice Winocour

Der Filmclub von Trouville-sur-Mer, « Ciné Coup de C?ur », lädt Sie jeden Monat zu einem einzigartigen Filmabend ein, bei dem ein großer Film aus dem Repertoire gezeigt wird und anschließend eine von einem spannenden Gast geleitete Debatte stattfindet.

Italiano :

Il cineclub di Trouville-sur-Mer, « Ciné Coup de C?ur », vi invita a una serata cinematografica mensile unica, in cui viene proiettato un grande film del repertorio, seguito da un dibattito condotto da un ospite affascinante.

Espanol :

El cineclub de Trouville-sur-Mer, « Ciné Coup de Cœur », le invita a una velada cinematográfica mensual única, en la que se proyecta una gran película del repertorio, seguida de un debate animado por un invitado fascinante.

L’événement CINÉ COUP DE COEUR Film & débat « Revoir Paris » de Alice Winocour Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Trouville