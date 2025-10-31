CINÉ COUP DE COEUR Film & débat Les Cures Marines Trouville-sur-Mer

CINÉ COUP DE COEUR Film & débat

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-31 19:15:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Le ciné-club de Trouville-sur-Mer, « Ciné Coup de Cœur », vous invite chaque mois à une soirée cinéma unique, où un grand film du répertoire est projeté, suivi d’un débat animé par un invité passionnant.

Une nouvelle séance de Ciné Coup de Cœur vous est proposée en présence du photographe normand Olivier Mériel, invité dans le cadre de son exposition Ports du Calvados au Musée Villa Montebello. Le film diffusé sera annoncé prochainement.

Réservation à l’Office de Tourisme ou sur notre billetterie en ligne. Tarifs 7 € / 5 € pour les adhérents / gratuit pour les moins de 18 ans .

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

English : CINÉ COUP DE COEUR Film & débat

The Trouville-sur-Mer ciné-club, « Ciné Coup de C?ur », invites you every month to a unique cinema evening, where a great film from the repertory is shown, followed by a debate led by a fascinating guest.

German : CINÉ COUP DE COEUR Film & débat

Der Filmclub von Trouville-sur-Mer, « Ciné Coup de C?ur », lädt Sie jeden Monat zu einem einzigartigen Filmabend ein, bei dem ein großer Film aus dem Repertoire gezeigt wird und anschließend eine von einem spannenden Gast geleitete Debatte stattfindet.

Italiano :

Il cineclub di Trouville-sur-Mer, « Ciné Coup de C?ur », vi invita a una serata cinematografica mensile unica, in cui viene proiettato un grande film del repertorio, seguito da un dibattito condotto da un ospite affascinante.

Espanol :

El cineclub de Trouville-sur-Mer, « Ciné Coup de Cœur », le invita a una velada cinematográfica mensual única, en la que se proyecta una gran película del repertorio, seguida de un debate animado por un invitado fascinante.

